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الاثنين 27 نيسان 2020 ساعة 15:27

أسواق شعبية في سوريا والأسعار ستكون أقل من ٤٠%

أسواق شعبية في سوريا والأسعار ستكون أقل من ٤٠%
وقال المحافظ انه سيتم العمل على أن تكون الأسعار أقل من ٤٠% عن الأسواق الأخرى، مبيناً أن هذه الأسواق ستضم المواد الغذائية والألبسة والخضروات وغيرها من هذه المواد التي يحتاجها المواطن.

وأكد إبراهيم أن هذه الأسواق الشعبية سوف تستمر حتى ما بعد شهر رمضان المبارك باعتبار أن هذا سوف يساعد على تخفيض الأسعار في الأسواق الأخرى.

وقال المحافظ انه سوف يتم إنهاء الحجر الصحي لمنطقة السيدة زينب قريبا، موضحا أن هناك بعض الحالات وصلت العدوى لهم من بعض أقربائهم وفي حال شفائهم لم يعد هناك حالات جديدة، وسيتم رفع الحجر وهذا سيكون قريباً باعتبار أن بعض تلك الحالات تم الحجر عليها في منازلها.

وأشار إبراهيم إلى أنه تم إنهاء الحجر الصحي عن مدينة عين منين بعد أن تم التأكد من عدم وجود حالات جديدة، كما أن جميع العينات التي تم أخذها كانت سلبية، موضحاً بأنه تم أمس فتح الطرقات مع إبقاء الإجراءات الوقائية كأي منطقة أخرى.

ولفت إبراهيم إلى أنه يوجد حاليا في مركز الدوير نحو ٧٠٠ شخصاً محجورا عليهم قادمين من لبنان يتم تقديم كامل الرعاية لهم.
رقم : 859307
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