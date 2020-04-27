تواصل حملة التعبة الوطنيّة لمواجهة كورونا في البحرين

وكان مدير المكتب السياسي لائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في بيروت الدكتور إبراهيم العرادي قد أعلن يوم الثلاثاء 21 أبريل/ نيسان 2020 البدء بخطوات المرحلة الميدانيّة الثانية من حملة «التعبئة الوطنيّة لمواجهة كورونا» التي انطلقت في ظلّ الوضع الراهن الذي يتطلّب تظافر جهود الجميع.



وأوضح في كلمة مصوّرة أنّ العمل جارٍعلى إعداد ألف حقيبة صحيّة في المرحلة الثانية من الخطوات الميدانيّة للحملة، وذلك لما يتطلّبه الوضع الراهن من التزام حقيقيّ وتعامل جادّ مع كافّة التعليمات الوقائيّة.



يذكر أنّ ائتلاف 14 فبراير قد بدأ المرحلة الميدانيّة الأولى من حملة التعبئة الوطنية لمواجهة الفيروس يوم الجمعة 10 أبريل/ نيسان 2020، حيث وزّع الحقيبة الصحيّة التي تحوي الكمّامات والمعقّمات وإرشادات الوقاية من خطر الإصاب بالفيروس على المواطنين، وعُلّقت الإرشادات بأربع لغات على الجدران في عدد من البلدات، إضافة إلى منطقة الرفاع.