شاهد.. الجيش التركي يستغيث باهالي ادلب

وحسب ما جاء في المنشور فان الجيش التركي طالب من اهالي ادلب مساعدته، كما اعتبر ان هدفه هو "منع اي اجتياح او عمل عسكري على ادلب واعادة المدنيين الذين اضطروا للنزوح من منازلهم ، واحياء الحياة الاقتصادية في المنطقة من خلال فتح طريقي ( M4 ) ( M5 ) للاستخدام، حسب زعمه.يذكر ان " تنسيقيات المسلحين" نشرت فيديو يظهر استنفار ضباط وعناصر الجيش التركي في النقاط المتواجدة بمحيط بلدة النيرب على الطريق الدولي m4 بريف إدلب الجنوبي الشرقي، وذلك بسبب المواجهات المباشرة مع "هيئة تحرير الشام" "النصرة" سابقا".هذا وافاد "المرصد السوري" المعارض ان اربعة من المعتصمين من جماعة هيئة تحرير الشام التي تقودها جبهة النصرة الارهابية قتلوا برصاص القوات التركية بالقرب من بلدة النيرب بريف إدلب الشرقي .وقال المرصد ان القوات التركية تمكنت من هدم غالبية الخيام التي وضعها رافضون للاتفاق التركي - الروسي على طريق اللاذقية - حلب الدولي .واشار الى سماع دوي انفجارات وإطلاق نار مكثف في المنطقة، في ظل التوتر المتواصل بين القوات التركية ومسلحين على رأسهم جماعة تحرير الشام .