أول بلد في العالم ينتصر على كورونا

وأوضحت أرديرن أن "نيوزيلندا أوقفت التفشي واسع النطاق وغير المحدد لوباء كوفيد-19 في المجتمع"، مشيرة إلى أن بلادها "تجنبت الأسوأ" في الوباء، وشددت على ضرورة الاستمرار في مكافحة فيروس كورونا الجديد.



وقالت: "لا يوجد عملية تفشي واسعة النطاق وغير مكتشفة في نيوزيلندا. لقد ربحنا تلك المعركة. ولكن يجب أن نظل يقظين إذا أردنا المحافظة على ذلك".



كما أشارت رئيسة وزراء نيوزيلندا إلى أنه سيتم تخفيف قيود الإغلاق الصارمة مساء الاثنين، لكنها شددت على ضرورة أن تظل البلاد "متيقظة".



يشار إلى أن نيوزيلندا قسمت مراحل الإغلاق في البلاد إلى 4 مستويات، وذلك في سبيل مكافحة تفشي فيروس "كورونا" الجديد، وتتدرج هذه المستويات، من الأقوى (الرابع) الى الأقل (الأول)، ومن المقرر أن ترفع اليوم الاثنين، إغلاقها من المستوى 4، الذي ظل قائما لأكثر من 4 أسابيع، والانتقال إلى المستوى الثالث.



وخلال فترة الإغلاق من المستوى الرابع، تم إغلاق جميع الشركات تقريبا، بالإضافة إلى المدارس، بينما طلب من السكان البقاء في منازلهم إلا لغايات التسوق الضروري في محلات السوبرماركت والسير لمسافات قصيرة فقط.