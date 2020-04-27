قوات الإحتلال تقتحم منزل خطيب المسجد الأقصى

ونقلت عائلة الشيخ صبري، أن عشرات من ضباط وجنود الاحتلال اقتحموا المنزل، وهددوا الشيخ صبري بتحمله المسؤولية إذا كانت هناك صلاة في الأقصى.



وكان الشيخ صبري حذر في تصريح له اليوم، سلطات الاحتلال من السماح للمستوطنين باقتحام المسجد، وقال: "إنه في حال فُتح باب المغاربة للمستوطنين، فإن أبواب المسجد الأقصى، كافة ستفتح أمام المصلين بعشرات الآلاف".



وأشار خطيب الأقصى أنه "لا خوف على المسجد الأقصى لأن أبوابه مغلقة مع استمرار العملية الوظيفية بداخله من رفع للآذان وإقامة صلاة الجماعة بحضور الخطباء والحراس"، مقدرًا مشاعر المصلين المطالبين بفتح المسجد الأقصى في شهر رمضان.



ويستغل الاحتلال انتشار وباء كورونا في تنفيذ مخططاته في مدينة القدس المحتلة، وسط دعوات ومطالبات من قبل المستوطنين باقتحام الأقصى.