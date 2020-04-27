حماس: ردة فعل الشارع العربي تؤكد عزلة المطبعين

وأضاف قاسم، عبر تغريدة له على "تويتر": "‏الاحتفاء الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الجمهور العربي لما جاء في أحد مسلسلات رمضان المصرية، الذي تنبأ بزوال الاحتلال الإسرائيلي، وتحرير القدس، يؤكد بشكل قاطع أن كل الأمة تقف مع قضيتها المركزية، وأنها لن تنسى مقدساتها، وسيبقى الاحتلال الإسرائيلي عدوها المركزي".



وشدد على أن ‏الاحتلال الإسرائيلي، سيظل هو العدو المركزي للأمة؛ لأنه يشكل خطراً على كل مكوناتها، وستظل فلسطين قضية كل الأمة، مردفاً: "أما بعض أصوات التطبيع فهى أصوات شاذة لا تعبر عن الضمير الجمعي للأمة".