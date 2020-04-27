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الاثنين 27 نيسان 2020 ساعة 20:46

السنوار يدعو وجهاء غزة لمساندة الجهات المختصة لمواجهة كورونا

السنوار يدعو وجهاء غزة لمساندة الجهات المختصة لمواجهة كورونا
ودعا السنوار المخاتير والوجهاء للمساهمة من خلال مواقعهم الكريمة والمقدرة في إسناد الجهات المختصة ودعمها. وأكد ضرورة حث العائلات والمجتمع عموماً للالتزام بالتوجيهات والإرشادات الصادرة عن جهات الاختصاص فيما يتعلق بالوقاية من فيروس كورونا حتى نصل بشعبنا إلى بر الأمان والسلامة التامة بإذن الله.

وقال رئيس الحركة في قطاع غزة في رسالته: "لقد وضعنا منذ اللحظة الأولى من الإعلان عن هذا الوباء استراتيجية وقائية لمحاولة منع اختراق الوباء داخل مدننا وأحيائنا ومخيماتنا، ما ساهم حتى اللحظة بفضل الله أولاً ثم الجهود التي بذلت من الجهات المختصة في غزة، وبفضل الانضباط المقدر من شعبنا وثقته بسلامة الإجراءات في إنجاز مواجهة ناجحة للوباء ضمن الخطط المعدة في وقت مبكر ومناسب".
رقم : 859364
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