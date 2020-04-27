إيران: اميركا والسعودية تدفعان المنطقة لسباق تسلح

وقال ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، في تغريدة نشرها اليوم الاثنين عبر "تويتر": "تقرير مركز SIPRI للتحليلات حول الإنفاق العسكري عام 2019 واضح تماما، تحتل أمريكا المرتبة الأولى في العالم، حيث أنفقت 732 مليار دولار في العام الأخير، ما يعادل نحو 3.4% من إجمالي إنتاجها الداخلي".



وأضاف روانجي أن السعودية تأتي، حسب التقرير المذكور، في المركز الخامس على صعيد العالم بتخصيصها 61.9 مليار دولار للإنفاق العسكري، ما يساوي نحو 8% من إجمالي إنتاجها الداخلي".



وأشار مع ذلك إلى أن إيران تأتي في المركز الـ18 عالميا وأنفقت 12.6 مليار دولار لتسليح نفسها، أي 2.3% من إجمالي إنتاجها الداخلي، وختم متسائلا: "وبالتالي من يدفع باتجاه سباق التسلح في المنطقة؟".