الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 27 نيسان 2020 ساعة 21:46

المقاومة الفلسطينية تسيطر على طائرة مسيرة لجيش الإحتلال

المقاومة الفلسطينية تسيطر على طائرة مسيرة لجيش الإحتلال
ونقل مصدر فلسطيني في قطاع غزة: إن "المقاومة الفلسطينية تمكنت، مساء اليوم، من السيطرة على طائرة إسرائيلية مسيّرة (دون طيار) شرقي مدينة دير البلح (وسط قطاع غزة) بعد سقوطها أو إسقاطها، وتم نقلها إلى مكان آمن".

يشار إلى أن أجواء قطاع غزة تشهد منذ عدة أيام تحليقا مكثفا للطائرات "الإسرائيلية" المسيرة "دون طيار".

وأكدت متحدث باسم جيش الاحتلال، في بيان له، أن الليلة الماضية بدأت مناورات عسكرية في محيط قطاع غزة، وستستمر لعدة ساعات؛ كجزء من التمرين.

وأوضح أنه سيتم الشعور بحركة قوية من قوات الأمن والمركبات في المنطقة المحيطة.
وأشار إلى أن التمرين جزء من برنامج التدريب لعام 2020، ويهدف إلى الحفاظ على استعداد وقوة القوات الإسرائيلية.

يشار إلى أن الطائرات الإسرائيلية المسيرة لعبت دورا مهما خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة صيف 2014 خلال عمليات الرصد والقصف أسفرت عن استشهد المئات من الفلسطينيين.

وفي المقابل فإن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تمكنت من إسقاط العديد من هذه الطائرات والاستيلاء على المعلومات التي فيها وعرضها، واعترفت "تل أبيب" بذلك.
رقم : 859380
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إيران تدعم إستمرار الهدنة باليمن وإرساء السلام في المنطقة
إيران تدعم إستمرار الهدنة باليمن وإرساء السلام في المنطقة
كورونا وأهمية التعبئة العامة...نموذج محور المقاومة الفعال
كورونا وأهمية التعبئة العامة...نموذج محور المقاومة الفعال
27 نيسان 2020
الصمود اليمني عصي على مكائد الأعداء
الصمود اليمني عصي على مكائد الأعداء
27 نيسان 2020
تمردٌ وشيك .. والكيان الصهيوني يدقُّ ناقوس الخطر
تمردٌ وشيك .. والكيان الصهيوني يدقُّ ناقوس الخطر
27 نيسان 2020
الدور الأمريكي في نقل ‘‘الدواعش‘‘ من سوريا الى الانبار
الدور الأمريكي في نقل ‘‘الدواعش‘‘ من سوريا الى الانبار
27 نيسان 2020
'البطش'.. بعض أعمال إبن سلمان في شهر رمضان
25 نيسان 2020
قائد الثورة الاسلامية يؤكد على ترويج القرآن وتفسيره
قائد الثورة الاسلامية يؤكد على ترويج القرآن وتفسيره
25 نيسان 2020
روحاني: على المواطنين أخذ التحذيرات الصحية على محمل الجد
روحاني: على المواطنين أخذ التحذيرات الصحية على محمل الجد
25 نيسان 2020
التحالف السعودي الإماراتي بالجنوب..هل يلفظ أنفاسه الأخيرة؟
25 نيسان 2020
حفل تلاوة القرآن الكريم بحضور قائد الثورة عبر الفيديو
حفل تلاوة القرآن الكريم بحضور قائد الثورة عبر الفيديو
25 نيسان 2020
روحاني : تطوير الحكومة الإلكترونية ضرورة حيوية للبلاد
روحاني : تطوير الحكومة الإلكترونية ضرورة حيوية للبلاد
24 نيسان 2020
استمرار التوترات العسكرية بين الهند وباكستان
استمرار التوترات العسكرية بين الهند وباكستان
24 نيسان 2020
أمريكا تقضم المزيد من آبار النفط شرق الفرات
أمريكا تقضم المزيد من آبار النفط شرق الفرات
24 نيسان 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكاظمي: الكابينة جاهزة وسيكون لنا حوار جاد مع اميركا
زنكنة : العمل جار بمشروع تصدير النفط الخام عبر بحر عمان
قوى العدوان ترتكب 77 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة
بدء انتخابات عامة في كوريا الجنوبية في ظل كورونا
النظام البحريني ينتقم من معتقلين بسبب حديثهما عن أوضاع السجن