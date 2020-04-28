الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 28 نيسان 2020 ساعة 10:01

العامري يلتقي معتمدي المرجعية في كربلاء لهذا السبب

العامري يلتقي معتمدي المرجعية في كربلاء لهذا السبب
وأفاد بذلك مصدر صحفي " نقلا عن مصادر وصفها بـ"المطلعة" موضحة، ان العامري التقى خلال زيارته هذه بمعتمدي المرجعية العليا والأنباء تشير إلى وجود استجابة و ترحيب بمبادرة العامري.

وكان الناطق الرسمي للقائد العام للقوات المسلحة قد اعلن الجمعة عدم موافقة القائد العام على البيان المتضمن دمج الوية من الحشد الشعبي به، فيما اشار الى ان الارتباط اداري وعملياتي فقط.

وأوضح المتحدث الرسمي في تصريح له، "ان السيد القائد العام للقوات المسلحة لم يشاور او يوافق على البيان الصادر بتاريخ ٢٩ شعبان المعظم ١٤٤١ المصادف في ٢٣ نيسان ٢٠٢٠ عن ألوية الحشد الشعبي (٤٤، ٢٦، ١١، ٢) الذي تداولته وسائل الاعلام".
واضاف بأن "عملية ارتباط هذه الفصائل المجاهدة بالقائد العام هو ارتباط اداري وعملياتي فقط، ولا يتناول الكثير من الامور التي ذكرها البيان المذكور".

وأوضح البيان: "نؤكد مرة اخرى على أهمية الحفاظ على وحدة الحشد وخضوع جميع ألويته للسياقات الانضباطية والعسكرية وأوامر القيادات العليا، شانها شان بقية القوات المسلحة. وهو ما اقتضى العلم والتنويه".

وكانت قيادة قوات الحشد الشعبي المشكّلة من قبل العتبات المقدسة، والمتمثلة بفرقتَيْ -الإمام علي والعباس القتاليتين - ولوائَيْ - علي الأكبر وأنصار المرجعية - ذات الارقام الإدارية {٢،١١،٢٦،٤٤) أعلنت مساء الخميس أنها انتقلت من هيئة الحشد الشعبي وان ارتباطها سيكون بالقائد العام للقوات المسلحة.
تصنيف :
رقم : 859462
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة يوافق على طلب روحاني تحرير اسهم ‘‘العدالة‘‘
قائد الثورة يوافق على طلب روحاني تحرير اسهم ‘‘العدالة‘‘
مناورة برية كبرى للجيش الايراني بعد شهر رمضان
مناورة برية كبرى للجيش الايراني بعد شهر رمضان
28 نيسان 2020
ما تداعيات قرار نتنياهو بضم أجزاء من الضفة الغربية؟
ما تداعيات قرار نتنياهو بضم أجزاء من الضفة الغربية؟
28 نيسان 2020
غريفيث يُمهد لهدنة ملغومة.. فهل يُكتب لها النجاح؟
غريفيث يُمهد لهدنة ملغومة.. فهل يُكتب لها النجاح؟
28 نيسان 2020
هكذا جعل ترامب مواجهة كورونا اصعب بمرات
هكذا جعل ترامب مواجهة كورونا اصعب بمرات
28 نيسان 2020
روحاني: على أوروبا اتخاذ موقف جاد ضد الأعمال الأميركية
روحاني: على أوروبا اتخاذ موقف جاد ضد الأعمال الأميركية
28 نيسان 2020
اليمن..تحالف العدوان يلجأ الى مناورة سياسية جديدة بالجنوب
اليمن..تحالف العدوان يلجأ الى مناورة سياسية جديدة بالجنوب
28 نيسان 2020
إيران تدعم إستمرار الهدنة باليمن وإرساء السلام في المنطقة
إيران تدعم إستمرار الهدنة باليمن وإرساء السلام في المنطقة
27 نيسان 2020
كورونا وأهمية التعبئة العامة...نموذج محور المقاومة الفعال
كورونا وأهمية التعبئة العامة...نموذج محور المقاومة الفعال
27 نيسان 2020
الصمود اليمني عصي على مكائد الأعداء
الصمود اليمني عصي على مكائد الأعداء
27 نيسان 2020
تمردٌ وشيك .. والكيان الصهيوني يدقُّ ناقوس الخطر
تمردٌ وشيك .. والكيان الصهيوني يدقُّ ناقوس الخطر
27 نيسان 2020
الدور الأمريكي في نقل ‘‘الدواعش‘‘ من سوريا الى الانبار
الدور الأمريكي في نقل ‘‘الدواعش‘‘ من سوريا الى الانبار
27 نيسان 2020
'البطش'.. بعض أعمال إبن سلمان في شهر رمضان
25 نيسان 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكاظمي: الكابينة جاهزة وسيكون لنا حوار جاد مع اميركا
زنكنة : العمل جار بمشروع تصدير النفط الخام عبر بحر عمان
قوى العدوان ترتكب 77 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة
بدء انتخابات عامة في كوريا الجنوبية في ظل كورونا
النظام البحريني ينتقم من معتقلين بسبب حديثهما عن أوضاع السجن