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الثلاثاء 28 نيسان 2020 ساعة 13:01

ما تداعيات قرار نتنياهو بضم أجزاء من الضفة الغربية؟

ما تداعيات قرار نتنياهو بضم أجزاء من الضفة الغربية؟
ويرى سياسيون ان سياسة نتنياهو بضم اجزاء من الضفة الغربية مستمدة من العقيدة الصهيونية القائمة على احتلال وتوسع استيطاني وكذلك قضم الاراضي الفلسطينية والاستيطان بها، اضافة الى ذلك فان صفقة ترامب - نتنياهو سمحت بالاستيطان وضم الكتل الاستيطانية وتوسيعه حتى يشمل جزءا من غور الاردن وشمال البحر الميت بعد اعتبار الصهاينة مدينة القدس عاصمة لدولتهم اليهودية المزعومة.

واشار السياسيون الى ان قرار الضم الإسرائيلي للضفة تعتبر إبادة سياسية وكيانية للشعب الفلسطيني وإبادة للحقوق الوطنية الفلسطينية، مؤكدين ان ادارة ترامب هي من اعطت الضوء الاخضر لتنفيذ قرار نتنياهو.

وقالوا ان قرار ضم الضفة يعيد زخم نتنياهو وفرض سيطرته على الحكومة والادارة الاسرائيلية، بينما يراهن ترامب على اللوبي الاسرائيلي في اميركا والذي يساعده على تجديد ولايته داخل الولايات المتحدة الاميركية، اضافة الى دعمه لإنشاء تحالف اميركي اسرائيلي جديد بمشاركة تحالفات اقليمية وعربية لمواجهة مناصري القضية الفلسطينية. ملوحين بتوحيد مواقف وقرارات المقاومة والسلطة الفلسطينية لإفشال المخططات الصهيونية في الضفة.

وفي السياق ذاته، رأى اخرون ان قرار نتنياهو يساعد بتشكيل الحكومة الاسرائيلية المشتركة بين بنيامين نتنياهو و بيني غانتس وذلك بضغط اميركي عبر صفقة القرن التي هدفها تصفية حقوق الشعب الفلسطيني. واعتبروا ان القرار يحمل ابعاد كثيرة كإنهاء أي فكرة لدولة فلسطينية مستقلة بالكامل وتدمير ماسمي بحل الدولتين وفرض السيادة الاسرائيلية الكاملة على اكثر من 60 بالمائة بالضفة الغربية والأهم من ذلك، تحويل الضفة من محيط فلسطيني الى محيط اسرائيلي.

واضاف السياسيون ان اختلال ميزان القوى بين الفلسطينيين والجانب الاسرائيلي ادى الى اعلان الاحتلال بضم اجزاء من اراضي الضفة علنا، كما اضافوا ان الرد على الاجراءات الاسرائيلية سيكون رد فعل تكتيكي وإنهاء الانقسام وتوحيد الصف الوطني والجبهة الفلسطينية.

وفي اطار قرار نتنياهو، قال قياديون فلسطينيون ان الاحتلال يسعى الى اقامة دولة تلمودية صهيونية داخل الاراضي الفلسطينية، كما دعوا السطلة الفلسطينية الى انهاء اتفاقية اوسلو ووقف التنسيق الامني مع الاحتلال والاعلان عن تحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة قرار نتنياهو وصفقة القرن.
رقم : 859488
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