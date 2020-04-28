الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 28 نيسان 2020 ساعة 13:12

وزیر الدفاع: فیروس کورونا اختبار لارادة الشعب والمسؤولین

وزیر الدفاع: فیروس کورونا اختبار لارادة الشعب والمسؤولین
ولدى تفقده مستشفى الشهيد جمران في طهران صباح اليوم الثلاثاء ، أعرب العميد حاتمي عن تقديره للجهود والمساعي الصادقة لكادر المستشفى وخاصة الأطباء والممرضين ، معتبرا أن ما تفضل به قائد الثورة بشأن الكوادر الصحية يؤكد أهمية ومكانة هذا العمل الشريف والخطير في المجتمع.

واكد حاتمي أن وزارة الدفاع تولي أهمية خاصة لصحة وعلاج افراد القوات المسلحة وعوائلهم ، مشيرا الى تخصيص ميزانية جيدة للمستشفيات العسكرية الامر الذي سيحسن من مستوى الخدمات التي تقدمها.

ودعا وزير الدفاع الى تدوين كل التجارب والنتائج التفصيلية التي تم التوصل اليها في حملة مكافحة كورونا بهدف مواجهة التهديدات المماثلة التي قد تظهر في المستقبل.

وأعتبر ان تداعيات انتشار فيروس كورونا لم تقتصر على الصحة بل شملت كل أبعاد الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وبالتالي علينا الاستعداد لمواجهة التهديدات الجديدة في المستقبل.

وأشار وزير الدفاع الى أن تداعيات وآثار فيروس كورونا يمكن ان تدفع دول التسلط والهيمنة لتعزيز هيمنتها على الشعوب الاخرى، ومن هنا فان من الضروري ان نعزز بنية البلاد لمواجهة مثل هذا النوع من التهديدات .
رقم : 859491
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة يوافق على طلب روحاني تحرير اسهم ‘‘العدالة‘‘
قائد الثورة يوافق على طلب روحاني تحرير اسهم ‘‘العدالة‘‘
مناورة برية كبرى للجيش الايراني بعد شهر رمضان
مناورة برية كبرى للجيش الايراني بعد شهر رمضان
28 نيسان 2020
ما تداعيات قرار نتنياهو بضم أجزاء من الضفة الغربية؟
ما تداعيات قرار نتنياهو بضم أجزاء من الضفة الغربية؟
28 نيسان 2020
غريفيث يُمهد لهدنة ملغومة.. فهل يُكتب لها النجاح؟
غريفيث يُمهد لهدنة ملغومة.. فهل يُكتب لها النجاح؟
28 نيسان 2020
هكذا جعل ترامب مواجهة كورونا اصعب بمرات
هكذا جعل ترامب مواجهة كورونا اصعب بمرات
28 نيسان 2020
روحاني: على أوروبا اتخاذ موقف جاد ضد الأعمال الأميركية
روحاني: على أوروبا اتخاذ موقف جاد ضد الأعمال الأميركية
28 نيسان 2020
اليمن..تحالف العدوان يلجأ الى مناورة سياسية جديدة بالجنوب
اليمن..تحالف العدوان يلجأ الى مناورة سياسية جديدة بالجنوب
28 نيسان 2020
إيران تدعم إستمرار الهدنة باليمن وإرساء السلام في المنطقة
إيران تدعم إستمرار الهدنة باليمن وإرساء السلام في المنطقة
27 نيسان 2020
كورونا وأهمية التعبئة العامة...نموذج محور المقاومة الفعال
كورونا وأهمية التعبئة العامة...نموذج محور المقاومة الفعال
27 نيسان 2020
الصمود اليمني عصي على مكائد الأعداء
الصمود اليمني عصي على مكائد الأعداء
27 نيسان 2020
تمردٌ وشيك .. والكيان الصهيوني يدقُّ ناقوس الخطر
تمردٌ وشيك .. والكيان الصهيوني يدقُّ ناقوس الخطر
27 نيسان 2020
الدور الأمريكي في نقل ‘‘الدواعش‘‘ من سوريا الى الانبار
الدور الأمريكي في نقل ‘‘الدواعش‘‘ من سوريا الى الانبار
27 نيسان 2020
'البطش'.. بعض أعمال إبن سلمان في شهر رمضان
25 نيسان 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكاظمي: الكابينة جاهزة وسيكون لنا حوار جاد مع اميركا
زنكنة : العمل جار بمشروع تصدير النفط الخام عبر بحر عمان
قوى العدوان ترتكب 77 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة
بدء انتخابات عامة في كوريا الجنوبية في ظل كورونا
النظام البحريني ينتقم من معتقلين بسبب حديثهما عن أوضاع السجن