بروجردي: مزاعم أميركا حول قمر نور الصناعي لا أساس لها

واضاف علاء الدين بروجردي اليوم الثلاثاء، أن علماءنا تمكنوا من اتخاذ خطوة كبيرة على الرغم من الحظر الأمريكي الظالم والشامل، وتم إطلاق القمر الصناعي نور بنجاح لأول مرة في تاريخ الثورة الإسلامية.



وأضاف: إن إطلاق قمر نور الصناعي إلى الفضاء بجهود حرس الثورة الإسلامية، قلب موازين المنطقة ووضع الجمهورية الإسلامية في مكان أعلى في مختلف المجالات.



واكد عضو اللجنة النيابية للأمن القومي والسياسة الخارجية، أن إطلاق القمر الصناعي نور ووضعه في مداره على الأرض، هو علامة على استقلال الجمهورية الإسلامية ، مضيفا أن هذا الاجراء أثبت أن الاستقلال والاعتماد على القدرات الوطنية وبدون الاعتماد على الدول الكبرى، بامكانه أن يضمن تحقيق المزيد من النجاحات.



وصرح بروجردي: قبل الثورة الإسلامية، لم يكن لدينا أي قيود على شراء وتوريد الأسلحة الأكثر تطورا، لكن لم يسمحوا لإيران باتخاذ أي خطوات استراتيجية مهمة لأننا كنا تابعين لهم.



وشدد بروجردي على أن سياستنا ما زالت دفاعية، مضيفا: نحن ضد العدوان على أي دولة ولن نسمح بانتهاك أي من مصالحنا الوطنية ، كما قلنا مرات عديدة.