الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 28 نيسان 2020 ساعة 13:22

بروجردي: مزاعم أميركا حول قمر نور الصناعي لا أساس لها

بروجردي: مزاعم أميركا حول قمر نور الصناعي لا أساس لها
واضاف علاء الدين بروجردي اليوم الثلاثاء، أن علماءنا تمكنوا من اتخاذ خطوة كبيرة على الرغم من الحظر الأمريكي الظالم والشامل، وتم إطلاق القمر الصناعي نور بنجاح لأول مرة في تاريخ الثورة الإسلامية.

وأضاف: إن إطلاق قمر نور الصناعي إلى الفضاء بجهود حرس الثورة الإسلامية، قلب موازين المنطقة ووضع الجمهورية الإسلامية في مكان أعلى في مختلف المجالات.

واكد عضو اللجنة النيابية للأمن القومي والسياسة الخارجية، أن إطلاق القمر الصناعي نور ووضعه في مداره على الأرض، هو علامة على استقلال الجمهورية الإسلامية ، مضيفا أن هذا الاجراء أثبت أن الاستقلال والاعتماد على القدرات الوطنية وبدون الاعتماد على الدول الكبرى، بامكانه أن يضمن تحقيق المزيد من النجاحات.

وصرح بروجردي: قبل الثورة الإسلامية، لم يكن لدينا أي قيود على شراء وتوريد الأسلحة الأكثر تطورا، لكن لم يسمحوا لإيران باتخاذ أي خطوات استراتيجية مهمة لأننا كنا تابعين لهم.

وشدد بروجردي على أن سياستنا ما زالت دفاعية، مضيفا: نحن ضد العدوان على أي دولة ولن نسمح بانتهاك أي من مصالحنا الوطنية ، كما قلنا مرات عديدة.
رقم : 859494
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة يوافق على طلب روحاني تحرير اسهم ‘‘العدالة‘‘
قائد الثورة يوافق على طلب روحاني تحرير اسهم ‘‘العدالة‘‘
مناورة برية كبرى للجيش الايراني بعد شهر رمضان
مناورة برية كبرى للجيش الايراني بعد شهر رمضان
28 نيسان 2020
ما تداعيات قرار نتنياهو بضم أجزاء من الضفة الغربية؟
ما تداعيات قرار نتنياهو بضم أجزاء من الضفة الغربية؟
28 نيسان 2020
غريفيث يُمهد لهدنة ملغومة.. فهل يُكتب لها النجاح؟
غريفيث يُمهد لهدنة ملغومة.. فهل يُكتب لها النجاح؟
28 نيسان 2020
هكذا جعل ترامب مواجهة كورونا اصعب بمرات
هكذا جعل ترامب مواجهة كورونا اصعب بمرات
28 نيسان 2020
روحاني: على أوروبا اتخاذ موقف جاد ضد الأعمال الأميركية
روحاني: على أوروبا اتخاذ موقف جاد ضد الأعمال الأميركية
28 نيسان 2020
اليمن..تحالف العدوان يلجأ الى مناورة سياسية جديدة بالجنوب
اليمن..تحالف العدوان يلجأ الى مناورة سياسية جديدة بالجنوب
28 نيسان 2020
إيران تدعم إستمرار الهدنة باليمن وإرساء السلام في المنطقة
إيران تدعم إستمرار الهدنة باليمن وإرساء السلام في المنطقة
27 نيسان 2020
كورونا وأهمية التعبئة العامة...نموذج محور المقاومة الفعال
كورونا وأهمية التعبئة العامة...نموذج محور المقاومة الفعال
27 نيسان 2020
الصمود اليمني عصي على مكائد الأعداء
الصمود اليمني عصي على مكائد الأعداء
27 نيسان 2020
تمردٌ وشيك .. والكيان الصهيوني يدقُّ ناقوس الخطر
تمردٌ وشيك .. والكيان الصهيوني يدقُّ ناقوس الخطر
27 نيسان 2020
الدور الأمريكي في نقل ‘‘الدواعش‘‘ من سوريا الى الانبار
الدور الأمريكي في نقل ‘‘الدواعش‘‘ من سوريا الى الانبار
27 نيسان 2020
'البطش'.. بعض أعمال إبن سلمان في شهر رمضان
25 نيسان 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكاظمي: الكابينة جاهزة وسيكون لنا حوار جاد مع اميركا
زنكنة : العمل جار بمشروع تصدير النفط الخام عبر بحر عمان
قوى العدوان ترتكب 77 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة
بدء انتخابات عامة في كوريا الجنوبية في ظل كورونا
النظام البحريني ينتقم من معتقلين بسبب حديثهما عن أوضاع السجن