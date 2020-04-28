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الثلاثاء 28 نيسان 2020 ساعة 15:20

انخفاض ملحوظ بأعداد الوفيات في إيران بسبب كورونا

انخفاض ملحوظ بأعداد الوفيات في إيران بسبب كورونا
واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الثلاثاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1112 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 92 الفا و 584 حالة لغاية الان بينهم 2983 في وضع حرج.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 72 الفا و439 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 71 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 5877 شخصا.

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، ان 442 الفا و590 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.
رقم : 859508
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