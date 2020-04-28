اليكم أنباء جديدة حول صحة زعيم كوريا الشمالية

وظل كيم جونغ أون بعيدا عن أعين العامة لمدة أسبوعين منذ أن شوهد للمرة الأخيرة أثناء مشاركته في اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال الحاكم يوم 11 من شهر أبريل/ نيسان الجاري، ولكن الإعلام الشمالي يصدر تقارير تتناول أعمال الزعيم اليومية الروتينية، وفقا للوزير.



ويبث الإعلام الشمالي الرسمي تقارير حول جدول أعمال كيم بما يشمل إرساله رسائل دبلوماسية وهدايا للمواطنين المكرمين، ولكن لم تقدم معلومات عن مكانه أو ظروفه الصحية.



وكانت وكالة الأخبار المركزية الشمالية الرسمية قد أعلنت يوم أمس الاثنين أن كيم أرسل برقية تهنئة لرئيس جنوب أفريقيا في آخر تقرير عن إدارة الزعيم لشؤون الدولة.



وتُثار التكهنات حول الوضع الصحي لكيم الذي تخلى عن زيارته السنوية لقصر الشمس يوم 15 أبريل بمناسبة ذكرى ميلاد جده الراحل، مؤسس الدولة الشيوعية كيم إيل -سونغ.



ومنذ ذلك الحين تتناول تقارير إعلامية غير مؤكدة الوضع الصحي لـ"كيم" مشيرة إلى أنه قد يكون في "غاية الخطورة" بعد خضوعه لعملية جراحية، بيد أن مسؤولي كوريا الجنوبية نفوا هذه الادعاءات بشكل متكرر، موضحين أن لا علامات غير طبيعية في الشمال.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إنه يعرف كيف حال الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون. واضاف "لا أستطيع أن أقول لكم بالضبط. نعم، لدي فكرة جيدة جدا، ولكن لا أستطيع التحدث عن ذلك الآن. أتمنى له التوفيق فقط".



وتابع الرئيس الأمريكي "أتمنى أن يكون بخير أنا أعرف كيف يفعل نسبيا. سنرى - من المحتمل أن تسمعوا شيئا في المستقبل القريب".