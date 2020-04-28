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الثلاثاء 28 نيسان 2020 ساعة 15:36

مناورة برية كبرى للجيش الايراني بعد شهر رمضان

مناورة برية كبرى للجيش الايراني بعد شهر رمضان
وخلال زيارته التفقدية التي قام بها اليوم الثلاثاء للفرقة (58) "ذوالفقار" في مدينة شاهرود بمحافظة سمنان شمال شرق ايران ، قال العميد حيدري، ان الفرقة (58) "ذوالفقار" هي الان في ذروة الجهوزية القتالية، وقد تحولت الى وحدة هجومية متحركة بعد تغيير هيكلية القوة البرية، وفي ضوء طبيعتها هذه فانها تعد مرتكزا قتاليا جيدا في القوة البرية للجيش.

وفي الرد على سؤال ان كان سيتم تنظيم مناورات في المستقبل القريب ام لا، قال، ان الجهوزية القتالية والقدرات الدفاعية لوحدات القوة البرية للجيش تشير الى انها تقيم تمارين قتالية على الدوام وذلك يعني تنفيذ مناورات.

واضاف، انه في حال اصدار الترخيص اللازم من الاركان العامة للقوات المسلحة فاننا نعتزم اقامة مناورات كبرى في احدى مناطق البلاد، بعد شهر رمضان المبارك، لاستعراض قدرات وحدات القوة البرية للجيش.
رقم : 859515
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