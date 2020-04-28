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الثلاثاء 28 نيسان 2020 ساعة 15:38
الكرملين: ليس لدينا معلومات رسمية عن صحة زعيم كوريا الشمالية
وردا على أسئلة الصحفيين قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، إن موسكو لا تملك معلومات من قنوات دبلوماسية رسمية حول صحة الزعيم الكوري الشمالي.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
859516
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