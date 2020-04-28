الكرملين: ليس لدينا معلومات رسمية عن صحة زعيم كوريا الشمالية

موسكو (اسلام تايمز) - أعلنت موسكو أنها لا تملك معلومات رسمية حول صحة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بعد الشائعات الإعلامية التي تحدثت عن تدهور وضعه الصحي دون الاستناد إلى دليل غير تغيبه عن الظهور.