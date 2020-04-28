روسيا تعلن تسجيل 72 وفاة و6411 إصابة جديدة بكورونا

وأشار مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا في بيان له إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 867 حالة، بينما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 93558 لتحل روسيا في المرتبة الثامنة عالميا من حيث هذا المؤشر.



وكانت الحصيلة اليومية لحالات كورونا المسجلة أمس الاثنين 6198 إصابة و50 وفاة.



وذكر البيان أن 40,7% من الحالات الجديدة لم تظهر لديها أي أعراض المرض.



وأضاف البيان أن عدد المتعافين في عموم البلاد بلغ 8456 بزيادة 1110 أشخاص خلال اليوم الأخير.



وشهدت العاصمة موسكو التي تعتبر البؤرة الأساسية للوباء، 3075 إصابة و44 وفاة جديدة لتبلغ الحصيلة 48426 إصابة و479 وفاة، بينما وصل إجمالي المتعافين في المدينة إلى 4130 بزيادة 606 أشخاص خلال اليوم الماضي.