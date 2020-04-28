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الثلاثاء 28 نيسان 2020 ساعة 15:45

مسؤول: ايران حطمت الرقم القياسي في ضبط المخدرات عالميا

مسؤول: ايران حطمت الرقم القياسي في ضبط المخدرات عالميا
وخلال اجتماعه اليوم الثلاثاء عن طريق الدائرة التلفزيونية المغلقة (فيديو كونفرانس) مع مساعدي ومدراء اللجنة وامناء المجلس التنسيقي لمكافحة المخدرات في محافظات البلاد، اكد العميد مؤمني بانه تم خلال العام (الايراني) الماضي (انتهى في 19 اذار/مارس) تحقيق مكاسب كبيرة في مجال مكافحة المخدرات وكانت لنا خطوات واسعة في جميع ابعاد العلاج والوقاية وضبط المخدرات.

واضاف، لقد تم خلال العام الماضي ضبط 950 طنا من المخدرات في البلاد وهو رقم لا سابق له في تاريخ ايران والعالم.

واردف قائلا، ان 800 طن من المخدرات هذه ضبطت من قبل قوى الامن الداخلي و 107 اطنان من قبل وزارة الامن و 29 طنا من قبل التعبئة فيما البقية ضبطت بواسطة سائر الاجهزة.

وقال العميد مؤمني، انه ومع انتشار فيروس كورونا جرى بث اشاعات مفادها ان الفيروس لا يؤثر على متعاطي المخدرات الا انه تم اماطة اللثام عن هذه الكذبة الكبرى التي كان وراءها مهربو المخدرات.

واوضح بان عدد شهداء القوات المسلحة في مجال مكافحة المخدرات انخفض العام الماضي بنسبة 56 بالمائة خلال العام الماضي مقارنة مع العام الذي سبقه وقال، ان اكثر من 76 بالمائة من المخدرات المضبوطة كانت في شرق البلاد (الحدود مع افغانستان).
رقم : 859519
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