فرنجية: المرحلة قاسية على الوطن وتحتاج لصبر وقوة

واضاف فرنجية الثلاثاء “هذه المرحلة تحتاج الى شعب يؤمن بقوته وبمستقبل بلده ولكن من بعدها سيلوح أفق لا مكان للدجالين فيه”، وتابع “التاريخ لن يرحم أحدا”.