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الثلاثاء 28 نيسان 2020 ساعة 17:34

الحكومة البريطانية: هذا هو الحل الوحيد لقتل فيروس كورونا

وقالت الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء البريطانية على "تويتر"، إن الحل الوحيد لقتل فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، هو غسل الأيدي باستمرار.

وأضافت: "تذكر غسل يديك بالماء والصابون بصورة دورية للقضاء على كورونا".

ونشرت الصفحة تدوينة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قال فيها إنه شارك في "دقيقة الصمت"، التي تم تحديدها هذا الصباح، حدادا على أرواح العاملين في مجال الصحة، الذين فقدوا أرواحهم خلال حماية الناس من فيروس كورونا، مؤكدا أن هؤلاء لا يمكن أن يتم نسيانهم.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى أكثر من 158 ألف إصابة، بينما تجاوز عدد حالات الوفاة 21 ألف حالة وفاة.

واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".
رقم : 859534
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