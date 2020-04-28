الصحة الإيرانية تجري ما بين 10و 12 ألف إختبار كورونا يوميا

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها جهانبور اليوم الثلاثاء، في مؤتمره الصحفي اليومي عبر الفيديو من وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي بشأن آخر تطورات تفشي فيروس كورونا في البلاد.



وأضاف جهانبور أنه بفضل تطوير وزيادة عدد مختبرات التشخيص الطبي في البلاد، يتم يوميا إجراء نحو 15 ألف إختبار PCR بالمجان في مختلف أنحاء البلاد.



وتابع: حتى البلدان التي تمتلك قدرات أكبر لإجراء الاختبارات مقارنة لإيران، تستطيع القيام بـ5 إلى 6 أضعاف متوسط عدد الإختبارات التي جرت في إيران في الأيام الأخيرة، كحد أقصى.



وأشار جهانبور إلى أن جميع المراقبين المنصفين يتفقون حول هذه النقطة، أن إيران على الرغم من دخولها حالة "الطوارئ الصحية" بسبب فيروس كورونا في نفس الوقت الذي تعاني فيه من أقسى أنواع الحظر، وعلى الرغم من مواجهة أقصى حد من العداء في مختلف الأبعاد وعلى جميع الصعد لا سيما من قبل حكومة الولايات المتحدة، إلا أن أداءها كان أكثر نجاحا في مكافحة فيروس كورونا من الكثير من الدول المتقدمة والغنية، بفضل الإستفادة القصوى من جميع الطاقات المحلية والدولية، وخاصة المشاركة الشعبية واسعة النطاق في هذا الصدد التي من شأنها أن تشكل نموذج عملي ومجد للدول الأخرى.