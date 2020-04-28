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الثلاثاء 28 نيسان 2020 ساعة 18:44

الكاظمي يؤكد ان الحكومة العراقية ستسعى لإجراء انتخابات نزيهة

الكاظمي يؤكد ان الحكومة العراقية ستسعى لإجراء انتخابات نزيهة
وذكر بيان للمكتب الإعلامي للكاظمي ان "الكاظمي استقبل، اليوم، بمكتبه الرسمي وفداً من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات برئاسة رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان، وجرى خلال اللقاء أيضا بحث عمل المفوضية العليا للانتخابات واحتياجاتها ومهامها المستقبلية".

وأوضح الكاظمي بحسب البيان، أن "الحكومة سوف تسعى الى إجراء انتخابات على أسس نزيهة وعادلة تستجيب لمقتضيات المرحلة، وتعيد انتاج الثقة في العملية الانتخابية ومجمل النظام الانتخابي".

وخاطب الكاظمي الوفد بالقول :" أنتم شركاء لرئيس الوزراء وحكومته للعبور بالبلاد من الأزمة الحالية"، داعياً إلى "ضرورة التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية".
رقم : 859551
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