بدعم أميركي... نتنياهو يسرق أراضي فلسطين

ويرى عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، علي فيصل، ان سياسة نتنياهو بضم اجزاء من الضفة الغربية مستمدة من العقيدة الصهيونية القائمة على احتلال وتوسع استيطاني وكذلك قضم الاراضي الفلسطينية والاستيطان بها، اضافة الى ذلك فان صفقة ترامب - نتنياهو سمحت الاستيطان وضم الكتل الاستيطانية وتوسيعه حتى يشمل جزءا من غور الاردن وشمال البحر الميت بعد اعتبارهم مدينة القدس عاصمة لدولتهم اليهودية المزعومة.



واشار فيصل الى ان قرار الضم الإسرائيلي للضفة إبادة سياسية وكيانية للشعب الفلسطيني وإبادة للحقوق الوطنية الفلسطينية، وان ادارة ترامب هي من اعطت الضوء الاخضر لتنفيذ قرار نتنياهو.



واضاف ان ذلك القرار يعيد زخم نتنياهو وفرض سيطرته على الحكومة والادارة الاسرائيلية، بينما يراهن ترامب على اللوبي الاسرائيلي في اميركا والذي يساعده على تجديد ولايته داخل الولايات المتحدة الاميركية، اضافة الى دعمه لإنشاء تحالف اميركي اسرائيلي جديد بمشاركة تحالفات اقليمية وعربية لمواجهة مناصري القضية الفلسطينية.



وبدوره، قال الأمين العام لمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، ان قرار نتنياهو يساعد بتشكيل الحكومة الاسرائيلية المشتركة بين نتنياهو وغانتس وذلك بضغط اميركي عبر صفقة القرن التي هدفها تصفية حقوق الشعب الفلسطيني. معتبرا ان القرار يحمل ابعاد كثيرة كإنهاء أي فكرة لدولة فلسطينية مستقلة بالكامل وتدمير ماسمي بحل الدولتين وفرض السيادة الاسرائيلية الكاملة على اكثر من 60 بالمائة بالضفة الغربية والأهم من ذلك، تحويل الضفة من محيط فلسطيني الى محيط اسرائيلي.



وتابع البرغوثي ان اختلال ميزان القوى بين الفلسطينيين والجانب الاسرائيلي ادى الى اعلان الاحتلال بضم اجزاء من اراضي الضفة علنا، مشددا على ان الرد على الاجراءات الاسرائيلية سيكون رد فعل تكتيكي وإنهاء الانقسام وتوحيد الصف الوطني والجبهة الفلسطينية.



ومن جانبه، أوضح القيادي في حركة حماس اسماعيل رضوان ان الاحتلال يسعى الى اقامة دولة تلمودية صهيونية داخل الاراضي الفلسطينية، ودعا السطلة الفلسطينية الى انهاء اتفاقية اوسلو ووقف التنسيق الامني مع الاحتلال والاعلان عن تحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة قرار نتنياهو وصفقة القرن.