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الأربعاء 29 نيسان 2020 ساعة 07:56

قوات ايران المسلحة تخصص 54 مستشفى للمصابين بكورونا

قوات ايران المسلحة تخصص 54 مستشفى للمصابين بكورونا
وقال العميد شكارجي في تصريح له مساء الثلاثاء، انه من اجمالي 6 الاف سرير في مستشفيات القوات المسلحة تم تخصيص 4200 سرير لمرضى كورونا.

واوضح بان جميع مستشفيات القوات المسلحة تم تفعيلها بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا واضاف، انه تم تدشين 13 مستشفى ميدانيا تخصصيا في مختلف مناطق البلاد لارقاد مرضى كورونا.

واشار الى انه مع تدشين مقر "الامام الرضا (سلام الله عليه)" للقوات المسلحة دخلت القوات المسلحة ساحة مكافحة كورونا بكل قواها وقال، انه فضلا عن المستشفيات التخصصية للقوات المسلحة فقد تم تخصيص 202 مركز نقاهة تضم 21 الفا و 700 سرير لارقاد مرضى كورونا المحتملين عند الضرورة.

واوضح بان جميع اجراءات القوات المسلحة في مجال مكافحة فيروس كورونا تتم بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا وقد تم لغاية تطهير وتعقيم 37 الف كيلومتر مربع من الاماكن من قبل القوات المسلحة.

ونوه الى انه جرى عبر التخطيط المناسب في 4720 معملا انتاجيا للقوات المسلحة انتاج 44 مليون كمامة و 21 مليون لتر من المواد المعقمة و 207 ملايين زوج من القفازات و 22 الف بدلة واقية للطواقم الطبية والصحية.

واشار الى ان 70 بالمائة من اسرة مستشفيات القوات المسلحة قد استخدمت لغاية الان لمعالجة مرضى كورونا واضاف، ان 31 الفا و 850 من الكوادر الطبية والتمريضية للقوات المسلحة تعمل في مجال معالجة مرضى كورونا.

ولفت الى ان هنالك جنودا انتهت فترة خدمتهم العسكرية لكنهم مازالوا يواصلون الخدمة طوعيا في القوات المسلحة في مجال مكافحة فيروس كورونا.

وصرح العميد شكارجي بانه منذ تفشي فيروس كورونا لغاية الان اصيب 54 من الجنود والكوادر الطبية والتمريضية في القوات المسلحة الا انهم تعافوا كلهم من المرض.

ونوه الى احد المشاريع المهمة للقوات المسلحة في سياق مكافحة كورونا وهو المشاركة مع الاجهزة المعنية الاخرى في مشروع الكشف عن الحالات المحتملة للاصابة في مختلف مدن البلاد وهو المشروع الذي تم تنفيذه بنجاح كبير في الكثير من المدن وقال، انه تم انتاج الكثير من الكاميرات الحرارية في معامل القوات المسلحة حيث تم نصبها للاستفادة منها في مداخل المدن.
رقم : 859644
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