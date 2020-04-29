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الأربعاء 29 نيسان 2020 ساعة 07:57
خلال اتصال هاتفي بينهما..

روحاني يؤكد وباشينيان على تنمية العلاقات بين ايران وارمينيا

روحاني يؤكد وباشينيان على تنمية العلاقات بين ايران وارمينيا
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي امس الثلاثاء بين الرئيس روحاني وباشينيان، حيث اشار الجانبان الى انتشار فيروس كورونا والمشاكل التي نتجت عن هذا المرض للحكومات والشعوب في العديد من دول العالم.

واكد الرئيس الايراني ورئيس وزراء ارمينيا، على توسيع نطاق التعاون وتظافر الجهود الاقليمية والدولية وتبادل الخبرات بين طهران ويريفان لمكافحة فيروس كورونا.

كما دعا الجانبان الى مزيد من التضامن بين البلدين الجارين في ظل الظروف العصيبة الراهنة، وتكريس جهود المسؤولين داخل المناطق الحدودية المشتركة على العودة التدريجية لنشاطات النقل والتبادل التجاري في اطار التعليمات الصحية الوقائية وصولا الى الوضع الطبيعي في هذا الخصوص.

الى ذلك، اشار الرئيس روحاني الى الانجازات المحققة في ايران على صعيد انتاج وتوفير احتياجات البلاد للمعدات الصحية والعلاجية بما فيها مواد التطهير واجهزة التنفس الاصطناعي والصور المقطعية والاقنعة الطبية.

واكد روحاني، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية مستعدة في اطار امكانياتها لتبية احتياجات الدول الاخرى بما فيها ارمينيا في سياق مكافحة فيروس كورونا.

من جانبه، هنأ باشينيان ايران حكومة وشعبا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك؛ مشيدا بنجاح البلاد في مكافحة مرض كورونا والنتائج الايجابية المحققة في هذا الخصوص.
رقم : 859645
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