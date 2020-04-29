تفجير ثانٍ بسيارة مفخخة في عفرين السورية

ذكرت مصادر صحفية ذلك كما نشرت صورا للانفجار والتي قالت انه لم يتسبب بخسائر بشرية وانه احدث اضرارا مادية في المباني والعربات التي كانت بالقرب منه.



واشات المصادر الى أن التفجير وقع في حي المحمودية وسط المدينة، بواسطة قنبلة كانت موضوعة في سيارة مركونة بأحد شوارع الحي.



وقالت ان فرق الإسعاف والإطفاء توجهت لمنطقة التفجير، فيما وجهت قوى الأمن في المنطقة أصابع الاتهام لجماعة وحدات حماية الشعب الكردي بالوقوف خلف التفجير.



وهذا هو الانفجار الثاني الذي يقع في مدينة عفرين السورية وكانت قد شهدت المدينة في وقت سابق انفجارا عظيما ادى الى مقتل مئتي شخص مابين قتيل وجريح بحسب بعض المصادر بينهم اعداد من الجماعات المسلحة التابعة الى تركيا.