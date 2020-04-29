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الأربعاء 29 نيسان 2020 ساعة 08:08

عقارات دبي تهوي لأكثر من الثلث في الربع الأول من 2020

عقارات دبي تهوي لأكثر من الثلث في الربع الأول من 2020
وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تراجع قيمة التصرفات العقارية على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري بأكثر من الثلث، مسجلة 48.2 مليار درهم (13.1 مليار دولار)، مقارنة بنحو 78 مليار درهم في نفس الفترة من 2019، بهبوط بلغت نسبته 38.2 في المائة.

وتتجه المؤشرات نحو الأسوأ خلال أبريل الجاري من خلال البيانات التي جرى رصدها، حيث لم تتجاوز قيمة التصرفات العقارية 6.2 مليارات درهم حتى الـ23 من هذا الشهر، بينما بلغت في نفس الفترة من العام الماضي أكثر من 22 مليار درهم.

وتتلاشى آمال دبي في تحسن مؤشرات القطاع العقاري، مع تأجيل معرض "إكسبو" الدولي إلى العام المقبل، بينما كانت تخطط لتنظيمه في أكتوبر 2020، لكن جائحة فيروس كورونا أصابت كل الفعاليات الدولية في مقتل.

وتعتمد دبي على السياحة بشكل كبير، ويزورها نحو 16 مليون شخص سنويا، بينما كانت تستهدف استقبال نحو 25 مليون زائر خلال معرض إكسبو الذي يستمر ستة أشهر.

وأنفقت دبي، المثقلة بالديون، مليارات الدولارات على البنية التحتية استعدادا للمعرض، وكان مسؤولون محليون وآخرون تنفيذيون قالوا إن الحدث العالمي سيكون محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي والعقاري بشكل خاص.

ويزيد تضرر السياحة والطيران والتسوق في الإمارات من مأزق القطاع العقاري، وفق وكالة التصنيف العالمية، التي استبعدت في تقرير آخر، نشر في نوفمبر الماضي قبل ظهور فيروس كورونا، أن يُحسّن معرض "إكسبو 2020" الظروف "القاسية" التي تمرّ بها سوق العقارات في دبي.
رقم : 859652
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