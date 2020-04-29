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الأربعاء 29 نيسان 2020 ساعة 08:12

الصحة السورية: خارطة تبين توزع وأعمار وأسباب الإصابات بـ'كورونا'

الصحة السورية: خارطة تبين توزع وأعمار وأسباب الإصابات بـ
ونشرت الوزارة عبر موقعها الرسمي أماكن الإصابات التي تمثلت بـ “30 إصابة في ريف دمشق و12 إصابة في دمشق وإصابة واحدة في درعا”.

وأشارت الوزارة إلى أن “حالات الشفاء التي سجلت هي 8 في دمشق، مع 11 حالة بريف دمشق”.

أما الوفيات الثلاث، فهي “واحدة بريف دمشق وحالتان في دمشق”، علماً أن الإصابة الوحيدة بدرعا مازالت تخضع للعلاج”.

وعن الفئات العمرية للمصابين فكانت “إصابتان لعمر يتراوح بين 70-79 عام، و10 إصابات لـ 60-69 عام و11 إصابة لـ 50-59 عام، و3 إصابات لـ 40-49 عام، و9 إصابات لعمر 30-39 عام، و3 إصابات لعمر 20-29 عام”.

وبلغ عدد المصابين من الأطفال واليافعين “2 لعمر 10-19 سنة، و3 إصابات لأطفال حتى عمر التسع سنوات”، علماً أن تقسيم جنس المصابين هو “21 أنثى و32 ذكراً”.

وبينت الوزارة أيضاً كيفية تسجيل حالات الإصابات، وهي “18 إصابة حصلت بسبب مخالطة حالة مؤكدة، و6 إصابات قادمة من الخارج، وإصابة واحدة بسبب تماس مع زائر خارجي، وإصابة أخرى ظهرت بالمسح العشوائي”.

بالإضافة إلى “إصابة واحدة حدثت في مكان العمل و16 إصابة غير معروف كيفية حدوثها”.

وكان بلغ عدد الإصابات الإجمالي بفيروس “كورونا” في سوريا 43 إصابة، شفي منها 19 حالة، وتوفيت 3 حالات أٌخرى.

يذكر أن عدد الإصابات بالفيروس حول العالم تخطى حتى يوم الثلاثاء الـ 3 مليون شخص، توفي منهم 212 ألف، بحين شفي منهم 935 ألف.
رقم : 859654
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