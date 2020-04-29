بومبيو: أمريكا قلقة من 'الإدارة الذاتية' بجنوب اليمن

وأضاف بومبيو في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، أنه يحذر من ان مثل هذه الأفعال تهدد مساعي إحياء المحادثات السياسية بين الحكومة اليمنية والحوثيين" حسب تعبيره.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي، "مثل هذه التحركات الأحادية الجانب لا تسهم سوى في تفاقم عدم الاستقرار في اليمن".



ودعا الوزير الأمريكي، المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة جمهورية اليمن (المستقيلة) إلى "معاودة التواصل ضمن العملية السياسية المنصوص عليها في اتفاق الرياض" حسب تعبيره.



وكان السفير الأمريكي لدى اليمن، كريستوفر هنزل، دعا "المجلس الانتقالي الجنوبي" إلى العودة إلى العملية السياسية المنصوص عليها في اتفاق الرياض الموقع بينه وحكومة منصور هادي المستقيلة، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، معربا عن القلق من إعلان المجلس الإدارة الذاتية للعاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات الجنوبية.



وكان "المجلس الانتقالي الجنوبي" في اليمن أعلن فرض حالة الطوارئ والإدارة الذاتية في مدن الجنوب وعلى رأسها عدن، والتي تزعمها حكومة عبد ربه منصور هادي المستقيلة، "عاصمة مؤقتة" لها.