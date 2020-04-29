أول إصابة بفيروس كورونا في الحسكة

وقال العاكوب في تصريح صحفي، إنه تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في محافظة الحسكة، لدى امرأة خمسينية، وهي موجودة في قسم العزل الصحي في المستشفى، موضحا أن “وضعها الصحي جيد”.



وتابع: “تم إرسال عينة من المرأة المصابة قبل عدة أيام إلى المخبر المركزي في دمشق، وجرى إبلاغنا هاتفيا اليوم بأن العينة إيجابية، أي أنها حاملة للفيروس”.



وأكد العاكوب “جهوزية المستشفى لاستقبال الحالات والتصدي لفيروس كورونا”، مشددا على “ضرورة الحجر المنزلي لكافة المواطنين خلال هذه الفترة، وتجنب الازدحامات، والالتزام بالتعليمات الصحية والنظافة الشخصية”.