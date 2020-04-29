العيداني: السيد الصدر لم يعترض على شخصي

وقال العيداني ان رئيس الجمهورية برهم صالح اعتمد اسلوب المراوغة في ترشحه لمنصب رئاسة الوزراء، لافتا الى ان صالح يجب ان يتم سؤاله عن اسباب عدم التزامه بالدستور.

وقال العيداني في تصريح متلفز “لقد التقيت بقادة سائرون ولم يكونوا رافضين لترشيحي لرئاسة الوزراء، كما ان السيد الصدر لم يكن معترضا على شخصي وانما على طريقة ترشيحي”.



واضاف: “رئيس الجمهورية برهم صالح راوغ في موضوع ترشيحي لرئاسة الوزراء، في حين ان السيد عمار الحكيم اخبر برهم صالح بالتمسك بالدستور فقط”.



وشدد على ضرورة توجيه السؤال الى رئيس الجمهورية بشأن عدم التزامه بالدستور”، لافتا الى ان “قادة البناء استغربوا من تصرف صالح لاسيما ان الدستور لم يخوله بذلك”.



وذكر العيداني: “ان الشيعة متمسكون بمرجعياتهم والنزاع الذي تحجج به صالح لن يحدث، ولن نسمح لاي احد بالتدخل بالشأن الشيعي، حيث ان المرجعية هي من تحفظ دماء الشيعة ولن تنتظر قرار برهم صالح”.