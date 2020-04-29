من هي خليفة ‘‘كيم جونغ أون‘‘ المحتملة؟

وأوضحت المجلة أن الأنباء متضاربة بشأن وفاة الزعيم الكوري، حيث نشرتها نائبة رئيس تلفزيون هونغ كونغ الفضائي قبل أن تحذفها وتلتقطها وسائل إعلام صينية، إلا أن مجلة "شوكان جينداي" اليابانية قالت إن الزعيم في "حالة خضرية" (حالة مزمنة من قصور وظائف المخ) بعد عملية فاشلة لجراحة القلب لا أمل بعدها في الحياة.



ومع استمرار الشائعات حول صحة كيم جونغ أون، تحولت كل الأنظار إلى أخته وأقرب المقربين إليه، كيم يو أونغ، كخليفة محتمل له.



وإذا صدقت التكهنات، فإن يو جونغ ستصبح أول امرأة تحكم كوريا الشمالية منذ أسس جدها كيم إيل سونغ البلاد في عام 1948.





- من هي "كيم يو جونغ"؟





1. نائبة الرئيس



وفقًا للعديد من التقارير والمتخصصين، تمّت ترقية "كيم يو جونغ" إلى منصب مهمّ يعادل نائب الرئيس في ديسمبر/كانون الأول 2019، وأعلنت صحيفة يوميوري اليابانية قبل أيام أن "كيم يو جونغ تمّ تعيينها وريثًا رسميًا في ديسمبر/كانون الأول 2019 من قبل اللجنة المركزية لحزب العمال"، خاصةً أن إبني الزعيم الحالي أصغر بكثير من أن يحكما، وأن شقيقه "كيم جونغ تشول" غير مهتم بالحكم كما يقال.



2. إمرأة الظلّ



مع بقائها في الظلّ، فإن كيم يو جونغ هي التي تنظّم خطط التواصل لأخيها منذ سنوات عدة، بعد أن تمّ تعيينها عام 2011 في وزارة الإتصالات الحكومية، وقد سعت إلى بناء صورة كيم جونغ أون دون أن يكون لها ظهور في وسائل الإعلام الحكومية قبل 2014، حين عُيّنت نائبة مدير الدعاية، كعلامة على الثقة المطلقة.



وفي سعيها المتواصل لبناء هالة القدسية حول شخصية كيم جونغ أون، حرصت على أن يظهر في صورة رئيس دولة متابع للأمور، يسهل الوصول إليه مثل جدّهم "كيم إيل سونغ"، كما شجّعته -حسب صحيفة غارديان البريطانية- على زيارة منازل البسطاء، وإحاطة نفسه بشخصيات مثل لاعب كرة السلة الأميركي، دينيس رودمان.



3. إمرأة غير مرئية



وحسب المجلة الفرنسية، فإن "كيم يو جونغ" على عكس شقيقها لا تحبّ الأضواء، حيث تعود أولى صورها إلى عام 2012، وقد أُلتقطت وهي تبكي في جنازة والدها، إلا أن الشابة التي تبلغ 23 عامًا تقريبًا، رغم أن تأريخ ميلادها غير معروف بالضبط، بدأت تظهر بشكل أكثر أثناء الإحتفالات، كما هي الحال عندما رافقت شقيقها خلال الإجتماع بين الكوريتين أثناء دورة الألعاب الأولمبية عام 2018.



4. فتاة عاملة



كانت "كيم يو جونغ" لامعة، وهي أخت "القائد الأعظم" لكوريا الشمالية والتي إستطاعت في كل مرحلة من حياتها المهنية الحصول على رضاه، رغم أنه متهم بقتل بعض أفراد عائلته، وكانت هذه الشابة التي درست في سويسرا وتخرجت بشهادة في علوم الحاسوب وتتحدث لغات عدة، قد ترقّت بسرعة حتى تمّ تعيينها في أكتوبر/تشرين الأول 2017 عضوًا في المكتب السياسي لحزب العمال الكوري، وهو هيئة لصنع القرار برئاسة شقيقها.



5. شأن عائلي



وحسب المجلة، فإن المعلومات المتعلقة بحياة "كيم يو جونغ" الخاصة لا يمكن التحقق منها، إلا أن صحيفة غارديان تقول إنها تزوجت في أوائل عام 2015 من نجل نائب رئيس حزب العمال "كلوي ريونغ هاي" الذي تمّت ترقيته حديثًا إلى عضوية اللجنة العسكرية القوية للحزب، وهي أم لطفلة صغيرة.



ووفقًا لبعض المصادر، فإنّ "كيم يو جونغ" ولدت بين عامي 1987 و1989، وهي مثل أخيها "كيم جونغ أون" إبنة "كيم جونغ إيل" من زوجته الثالثة "كو يونغ هوي" الراقصة التي أصبحت أيقونة لدى الكوريين الشماليين.



6. دور دولي



أما على مستوى العلاقات الدولية، فقد حضرت "كيم يو جونغ" الإجتماع التأريخي بين الكوريتين أثناء دورة الألعاب الأولمبية عام 2018، وكانت قد لعبت دورًا بارزًا في التقارب بين أخيها والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بعد التصعيد الدبلوماسي المتعلق بالأسلحة النووية، وقد أشادت علنًا برسالة ترامب التي يأمل فيها الحفاظ على علاقات ثنائية جيدة مع بيونغ يانغ ويعرض المساعدة في التعامل مع جائحة كورونا.



وقالت المجلة إنّ "كيم يو جونغ" لا تتعامل بالجزرة فقط، بل هي تعرف أيضًا كيف تلعب بالعصا، حيث تحدثت قبل شهر علنًا وللمرة الأولى عن مناورة عسكرية بالذخيرة الحية حرّكت الكوريين الجنوبيين الذين وصفتهم بـ"الكلاب المذعورة التي تنبح".



7. سويسرا



مثل أخيها الذي مرّ بالعديد من المؤسسات بإسم مستعار، درست "كيم يو جونغ" بسريّة وتحت حماية عالية في مدرسة خاصة في مدينة بيرن شمالي سويسرا، قبل أن تعود إلى كوريا الشمالية نهائيًا في العقد الأول من هذا القرن، وهي تتحدث اللغتين الإنجليزية والفرنسية وبطلاقة.