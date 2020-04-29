فرنسا تعيد فتح المتاجر في 11 مايو بإستثناء المقاهي والمطاعم

باريس (اسلام تايمز) - أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، أن المتاجر بإستثناء المطاعم والمقاهي ستفتح أبوابها مجددًا إعتبارًا من 11 أيار/مايو المقبل مع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية.