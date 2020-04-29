قوات الاحتلال تعتقل شابين فلسطينيين بسلفيت

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اقتحمت قرية قراوة بني حسان قضاء سلفيت واعتقالها للشابين تقي ريان، ومصطفى عاصي، بعد مداهمة منزلهما .



وبينت مصادر محلية ان قوات الاحتلال فتشت منزلي المعتقلين وعبثوا في محتوياتهما قبل الانسحاب .