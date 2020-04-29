روحاني:قواتنا المسلحة تبقى الحارسة لأمن الخليج العربي

وأضاف الرئيس روحاني في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني للخليج العربي، انه يجب على الأميركيين أن يعلموا بأن هذا الخليج هو الخليج العربي وليس خليج واشنطن، وان كافة المحافظات المطلة على الخليج العربي هي التي حرست هذا الخليج والحدود المائية.



وحول جائحة كورونا قال رئيس الجمهورية، لقد حققنا انتصارا لافتا في التصدي لجائحة كورونا، وان عدم وضوح نهاية لفيروس كورونا يتطلب منا شحذ همم المجتمع للعمل والنشاط وكسب العلم والتحلي بالأمل، وان نتعامل وكأن هذا الفيروس سيبقى بين الناس مدة طويلة.



وقال روحاني، لقد قمنا بانتاج المستلزمات الطبية اللازمة لعلاج مصابي كورونا وحققنا انجازا كبيرا في هذا المجال، وان بامكان المواطنيين الخروج من المنازل لمواصلة نشاطاتهم مع ضرورة تطبيق خطة التباعد الاجتماعي ونشكر الله على جهود عمالنا ومزارعينا وكوادرنا الطبية وشركاتنا المعرفية لتكاتفهم في هذه المرحلة.



وحول الوضع المالي للبلاد قال روحاني، ان ودائع ايران في المصارف ارتفعت بنسبة 32%، وان التضخم تراجع بتسبة 50% مقارنة مع فترة ما قبل شهرين.