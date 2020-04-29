السعودية تضع شروطا لدخول المسجد الحرام

ودشن السديس، مساء أمس، كاميرات حرارية في المسجد الحرام، وأشار إلى وضع عدة شروط لمن يسمح لهم بالدخول إلى المسجد الحرام بمكة، بحسب موقع صحيفة "سبق" السعودية.



وقال السديس إنه "لا يدخل أحد الحرم إلا وقد خضع للفحص الدقيق، بحيث تأمن العدوى، وتقوم الكاميرات باكتشاف أي ارتفاع بالحرارة لأي شخص يدخل المسجد الحرام، وإذا اشتبه فيه يتم إرجاعه لإكمال باقي الفحوصات".



وأضاف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي: أحب أن أطمئن وأؤكد للمسلمين جميعاً، أنه لا خوف ولا فزع، ولا تقلقوا أيها المسلمون.



وألمح السديس في إطار حديثه إلى أن عودة الصلاة والطواف والسعي في الحرمين الشريفين ستكون قريبا، وقال: "أبشركم بأنھا إن شاء الله أيام، وتنكشف الغمة عن ھذه الأمة، ونعود إلى الحرمین للطواف وللسعي وللصلاة".