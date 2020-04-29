جرافات الاحتلال تجرف أراضي الفلسطينيين في نابلس

وقالت مصادر محلية، أن جرافات الاحتلال شرعت بتجريف عدة دونمات من اراضي بورين، محاذية لمستوطنة "يتسهار".



وأشارت إلى استمرار عمليات التجريف في الفترة الأخيرة في محيط المستوطنات، خاصة "يتسهار" التي تتوسع على حساب اراضي المواطنين في ست قرى جاثمة عليها.