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الأربعاء 29 نيسان 2020 ساعة 14:24

طهران: السبيل الوحيد لاستقرار اليمن الوحدة والحوار السياسي

طهران: السبيل الوحيد لاستقرار اليمن الوحدة والحوار السياسي
وشدد المتحدث باسم الخارجية على ان ايران تدعم يمنا موحدا يحفظ سيادته على جميع اراضيه واضاف : يجب وقف العدوان على اليمن ورفع الحصار الجائر عن الشعب اليمني .
رقم : 859706
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