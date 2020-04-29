غوتيريش: ليس هناك حل عسكري في ليبيا

وجاء ذلك ” حول إعلان الجنرال خليفة حفتر نفسه قائدا لليبيا وإلغائه للاتفاق السياسي الليبي بشكل فردي".



وأضاف: “قلنا ذلك مرارا وتكرارا ونقوله مرة أخرى ليس هناك حل عسكري لهذا الصراع. إننا نشجع جميع الأطراف للعمل مع قيادات الأمم المتحدة الممثلة حاليا في المبعوث الخاص بالوكالة، السيدة ستيفاني وليمز، للعودة إلى طاولة المفاوضات والبحث عن مسار نحو حل سياسي. وما دام القتال مستمرا سيبقى المدنيون الليبيون يدفعون الثمن.



لقد شاهدنا المنشآت الصحية تدمر والمدنيين يقتلون في الوقت التي تشهد ليبيا، كغيرها من البلدان، معاناة من وباء كوفيد-19”.