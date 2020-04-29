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الأربعاء 29 نيسان 2020 ساعة 14:29

حاكم ​مصرف لبنان: السياسة النقدية وحدها لا تحل المشاكل

حاكم ​مصرف لبنان: السياسة النقدية وحدها لا تحل المشاكل
كلام سلامة جاء في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الاربعاء في مكتبه في مبنى المصرف المركزي أكد فيه أن "لا معلومات مكتومة ولا أحادية في قرارات الانفاق يتمتع بها حاكم مصرف لبنان والقول بالعكس افتراء يهدف إلى تضليل الرأي العام من أجل تعزيز الحملة المبرمجة على الحاكم شخصيا"، مؤكداً أن "المصرف المركزي ينشر أسبوعيا الكتل النقدية وفي الجريدة الرسمية ينشر نتائج حساباته ويمكن العودة إليها منذ 2006."

وفي معرض الدفاع عن المصرف المركزي وحاكميته قال سلامة أنّ: "هناك من صرف الأموال وليس مصرف لبنان، هناك دولة ومؤسسات دستورية عليها أن تكشف طرق الإنفاق. وبالتالي أن يحملوا حاكم مصرف لبنان مسؤولية التمويل ومراقبة التمويل هو عنصر من عناصر التعبئة للحملة الممنهجة على مصرف لبنان وحاكم مصرف لبنان. ومن ناحية أخرى إن لم نمول الدولة كيف تؤمن الكهرباء والمعاشات في لبنان والخدمات أيضاً؟ في العالم كله أي مصرف مركزي لم يموّل دولته أو ترك دولته تفلس وتتعثر في مصارفيها ونحن لسنا وحيدين من مول الدولة، بل المؤتمرات الدولية وكل ذلك كان وسط وعود بالاصلاح من الدولة لم تترجم لأسباب سياسية".

أضاف: "لا أعلم إن كان هناك إرادة للإصلاحات والمصرف المركزي كان دائماً ما يطلب بالإصلاحات، وعبرت دائماً عن ضرورات الإصلاحات وحذرت من سلسلة الرتب والرواتب وطلبت تقسيطها للسيطرة عليها، وتدخلنا بالرغم من كل المعطيات في سوق القطع لخدمة اللبنانيين".

وشدد على أن "ما يحصل في مصرف لبنان هو ناتج عن وضع صعب على صعيد القطاع العام وهو نتيجة وليس سبباً. والسياسة النقدية وحدها لا تحل المشاكل وإمكانات الحكومة كبيرة إذا أرادت الحل دون تحميل الحاكم وحده المشاكل. وقد استطاع مصرف لبنان رغم الصعوبات الحفاظ على سعر الصرف ولا يزال ثابتاً في القطاع المصرفي".
رقم : 859710
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