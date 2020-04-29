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الأربعاء 29 نيسان 2020 ساعة 14:34
حرس الثورة الاسلامية:

لا يمكن لأحد أن يضع اسماً مزوراً للخليج الفارسي

لا يمكن لأحد أن يضع اسماً مزوراً للخليج الفارسي
وأفادت مصادر صحفية ايرانية بأن الأدميرال علي رضا تنكسيري قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية، أشار إلى اليوم الوطني للخليج الفارسي، وقال: إن الخليج الفارسي مرتبط بنا نحن الإيرانيين، ومن المناسب أن نحيي ذكر الأشخاص الذين ضحوا بأنفسهم في هذه المنطقة على مر التاريخ.

وبيّن أن أهمية الخليج الفارسي ليست في نفطه وغازه، مضيفا: منذ عام 1505 وحتى 1622 أي لفترة 117 عاما تواجد البرتغاليون في هذه المنطقة رغم كل الصعوبات الجغرافية والمناخية، وبعدهم البريطانيون ثم الاميركان تواجدوا في هذه المنطقة، وهذا يثبت أهمية الخليج الفارسي.

وصرح قائد القوة البحرية للحرس الثوري: هذه المنطقة كانت دوما باسم الخليج الفارسي، وستبقى كذلك إلى الأبد، وعلينا نحن الإيرانيين ان نطالع تاريخه.

وتابع: في مختلف دول العالم أطلقوا إسام "فارس" على هذا الخليج حسب لغاتهم؛ من قبيل سينوس بارتيكوس، البحر الفارسي، بحر فارس و... لذلك لا يمكن لأحد أن يضع له إسما مزورا.

ولفت إلى ان شهداء عظاماً فدوا أنفسهم في هذه المنطقة، ليبقى الخليج الفارسي بهذا الإسم، وتبقى جزره جزر الخليج الفارسي.

وبيّن الأدميراال تنكسيري أننا ليست لدينا أطماع نحو أي بلد، فنحن نؤمن أن دول المنطقة يمكنها أن تمد يد الصداقة نحو بعضها، ومن خلال التقارب المتنوع الذي لديها، يمكنها أن تقر أمن المنطقة وتخرج الأجانب منها.

وأردف أن قائد الثورة الإسلامية لديه حساسية خاصة تجاه الخليج الفارسي، فسماحته يؤكد دوما على إستخدام الأسماء الأصلية لجزر الخليج الفارسي؛ مثلا جزيرة بني فارور يجب تسميتها "فاروران" أو "فاروركان" وأبو موسى يجب تسميتها "بو موسى".
رقم : 859712
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