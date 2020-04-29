تدابير مشددة في لبنان حفاظاً على الأمن

بيروت (اسلام تايمز) - استمرار الاحتجاجات و الصدامات في مناطق مختلفة من لبنان خلال الايام الاخيرة بين المتظاهرين و قوى الامن و الجيش اللبناني تشير بحسب كثير من المراقبين الى التمهيد لمرحلة الانفجار الكبير الهادف الى سقوط حكومة حسان دياب.