عدد المتعافين من فيروس كورونا في ايران يتخطى الثلثين

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الاربعاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1073 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 93 الفا و 657 حالة لغاية الان بينهم 2965 في وضع حرج.



واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 73 الفا و791 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 80 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 5957 شخصا.



و قال المتحدث باسم وزارة الصحة: ان 453 الاف و386 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.