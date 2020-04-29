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الأربعاء 29 نيسان 2020 ساعة 14:59

وصول أول طائرة تقل السوريين العالقين في أرمينيا إلى دمشق

وصول أول طائرة تقل السوريين العالقين في أرمينيا إلى دمشق
وذكرت مصادر أنه تم نقل القادمين إلى مراكز الحجر لمدة 14 يوماً وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية الطبية التي أقرها الفريق الحكومي بشأن تأمين عودة السوريين العالقين في دول العالم.

وكان محمد الحاج ابراهيم سفير سوريا لدى أرمينيا أوضخ في تصريح لـ سانا أن الرحلة تمت بالتعاون مع شركة أجنحة الشام للطيران والسفارة السورية في يرفان وأقلت السوريين العالقين في أرمينيا ويبلغ عددهم 29 مسافراً.

ولفت السفير إلى أن الرحلة جاءت انسجاما مع قرارات الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا لجهة تأمين عودة السوريين العالقين في الخارج إلى أرض الوطن.

يشار إلى أن هذه الرحلة تعد الأولى في سياق تأمين عودة السوريين في الخارج بعد صدور قرار الفريق الحكومي مؤخراً بتكليف وزارات الخارجية والداخلية والصحة والنقل دراسة واقع المواطنين السوريين الذين تقطعت بهم ظروف العودة في الخارج ووضع مجموعة من الضوابط والمعايير لاستقدامهم بما يضمن اتخاذ إجراءات السلامة والصحة وفرض الحجر الإجباري لمدة 14 يوماً للقادمين وعدم منح أي استثناءات فيما يخص قرار الحجر.
رقم : 859723
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