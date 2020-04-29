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الأربعاء 29 نيسان 2020 ساعة 15:01

شركة النفط اليمنية: العدوان يواصل احتجاز 14 ناقلة نفط

شركة النفط اليمنية: العدوان يواصل احتجاز 14 ناقلة نفط
وأوضحت الشركة في بيان أن أقصى حد للسفن المحتجزة حاليا يصل إلى 45 يوما، بعد وصول سفينة "ترانسوسيان" التي تحمل كمية من (5,860) طن من الديزل.

وأشارت إلى أن فترة الاحتجاز التعسفي في الحالات السابقة وصل إلى ما يقرب من خمسة أشهر، مؤكدة على أن ذلك انتهاك واضح لأحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الإنساني الدولي، وجميع القوانين والأعراف المنطقة.

ونوهت شركة النفط إلى أن العدوان يواصل من خلال القرصنة البحرية عرقلة وصول السفن المشتقات النفطية والغاز المنزلي والغذاء والدواء وغيرها من الاحتياجات الملحة إلى ميناء الحديدة.

ولفتت إلى أن هذه المعطيات الواقعية تتناقض كليا مع إحاطات مبعوث الامم المتحدة الى اليمن، مارتن غريفيث أمام مجلس الأمن وادعائه دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة دون أية عوائق.

واعتبرت أن احتجاز العدوان للسفن انتهاك واضح لأحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الإنساني الدولي، وجميع القوانين والأعراف المنطبقة.

وأكدت أن السفن المحتجزة استكملت جميع إجراءات الفحص ومراجعة الحسابات في جيبوتي من خلال آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، والحصول على تصاريح دولية تؤكد أن الحمل مطابقة للشروط المنصوص عليها في مفهوم عمليات آلية التحقق والتفتيش.

وشددت على أن الاحتجاز التعسفي الذي يقوم به تحالف العدوان تجاهل دائم لجوهر وأهداف اتفاق السويد، مؤكدة ضرورة تيسير الوصول إلى المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة، لتلبية احتياجات الشعب اليمني.
رقم : 859724
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