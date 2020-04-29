ما حقيقة إصدار ورقة 5000 ليرة سورية؟

وتضاربت آراء عدد من الأكاديميين حول طرح مثل هذه الفئة النقدية الجديدة، إذ حيث رأى البعض أن طرح فئة 5000 ليرة بات حاجة ضرورية،

ويخفف من نفقات الطباعة، والنقل للأوراق النقدية، لكون هذه النفقات عادة ما تكون متقاربة لكل الفئات النقدية، كما يخفف من التداول وعبء حمل النقود وعدّها عند التعامل بـ«الكاش»، إضافة لتحقيق سعات أكبر لدى الصرافات الآلية.



في المقابل، حذّر بعض الأكاديميين، من الأثر النفسي لدى المواطنين عند طرح مثل هذه الفئة، وخاصة مع حالة التراجع الكبير الذي سجلته القوة الشرائية للمواطنين في الأشهر الأخيرة.