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الأربعاء 29 نيسان 2020 ساعة 17:26

تونس تمدد حالة الطوارئ لـ30 يوما جديدة والسبب ليبيا

تونس تمدد حالة الطوارئ لـ30 يوما جديدة والسبب ليبيا
فبحسب مصدر صحفي، فإن قرار التمديد سيكون لمدة 30 يوما، ابتداء من 30 أبريل/ نيسان الجاري. وكان رئيس الدولة قد قرّر تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية، لمدة 3 أشهر، ابتداء من 31 يناير/ كانون الثاني 2020 إلى 29 أبريل.

وقبل هذا التمديد أعلن قيس سعيد، تمديد حالة الطوارئ، من 1 إلى 30 يناير، والسبب وقتها كان ما تشهده ليبيا من عملية عسكرية يخوضها الجيش الوطنى الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر ضد الميليشيات المسلحة التي تسيطر على طرابلس.

وتمديد الطوارئ أصبح متواصلا منذ 24 نوفمبر 2015، إثر العملية الإرهابية، التي تم خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسي في العاصمة، وقتل فيها 13 أمنيا وأصيب فيها 16 آخرين.
رقم : 859743
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