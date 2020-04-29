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الأربعاء 29 نيسان 2020 ساعة 17:30

الصحة اليمنية ترد على تصريحات غراندي حول كورونا

الصحة اليمنية ترد على تصريحات غراندي حول كورونا
وذكرت الوزارة أن غراندي قالت إنه تم توزيع 208 أجهزة تنفس في حين أن ما تم توزيعه هم 98 جهازًا فقط وتم طلبهم من عامين ولأمراض أخرى.

وأشارت إلى أن غراندي زعمت توفير 520 سرير عناية مركزة بينما لم يتم توريد أي أسرة عناية مركزة إطلاقا بل 96 سريرًا عاديًا لا تصلح حتى لأقسام الرقود.

وأكدت أنه لم يتم توريد أسطوانات الأوكسجين للمرافق الصحية، ولا الأجهزة الطبية الخاصة بغرف العناية المركزة رغم ضرورة توافرها.

ولفتت وزارة الصحة إلى أنه تم الاتفاق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية على توزيع 39 جهاز تنفس موجودة في مخازنهم ولكن لم يتم ذلك.

وبينت وزارة الصحة أن غراندي قالت إن منظمة الصحة العالمية اشترت 1000 سرير عناية إضافة لـ400 جهاز تنفس وهذا لا يستجيب للاحتياج العاجل الذي يتجاوز الـ10 آلاف سرير عناية مركزة.

كما أكدت أن احتياج اليمن هو 500 ألف جهاز فحص كورونا بصورة طارئة و10 مليون فحص في المرحلة الثانية، موضحة أنه لم يتم استلام سوى 3400 جهاز فقط.

وقالت وزارة الصحة: إن ما ذكرته غراندي عن تدريب 10000 متطوع و900 فرد من الكادر الصحي لم يحصل منه إلا تدريب عدد من الأطباء إضافة لعدم البدء بتدريب المتطوعين.
وأضافت، فيما يخص قول غراندي زيادة 999 فريق استجابة فإن ما تم زيادته هو فريق واحد لكل مديرية، ونأمل زيادة الفرق إلى 12 لكل مديرية.

وأوضحت أنه لم يتم توفير مستلزمات الوقاية الشخصية إلا بكمية قليلة جدًا لا تتعدى 1% من الاحتياج الذي تم تعميمه على المنظمات الصحية.
رقم : 859745
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