سوريا تفرج عن 7 موقوفين أردنيين

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير "ضيف الله الفايز" إن السلطات المعنية في الجمهورية العربية السورية الشقيقة استجابت مشكورة لطلب الأردن الإفراج عن الأردنيين الموقوفين، ما أسفر عن إطلاق سبعة منهم.



وثمن "الفايز" تعاون وزارة الخارجية السورية والجهات السورية المعنية في متابعة هذه القضية وشكرها على قرارها الإفراج عن المواطنين الأردنيين، بما ينسجم مع العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.



وقال "الفايز" إنَّ وزارة الخارجية مستمرة في أداء واجبها بمتابعة أوضاع المواطنين الأردنيين كافة في الخارج. وشدد أنها وبالتنسيق مع جميع مؤسسات الدولة والأجهزة المعنية ستظل تبذل كل جهد متاح لحل قضايا الموقوفين والمسجونين الأردنيين في الخارج.